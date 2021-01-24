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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Млада Болеслав
Спарта - Млада Болеслав: обзор матча 24 января 2021
Спарта
24.01.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Млада Болеслав
58'
Д. Моберг-Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Млада Болеслав
Желтая карточка
А. Виндхейм
87'
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
85'
84'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
D. Preisler
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
79'
79'
Замена
L. Masek
️️️️
Л. Будински
79'
Замена
M. Skoda
️️️️
И. Клима
Желтая карточка
М. Витик
68'
65'
Замена
Я. Клима
️️️️
А. Крапка
65'
Замена
Д. Яношек
️️️️
М. Матейовски
63'
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Сачек
62'
Замена
С. Плавсич
️️️️
М. Ганоушек
62'
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Карабец
62'
61'
Желтая карточка
А. Крапка
ГОЛ! 1:0!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Д. Павелка
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Млада Болеслав
14
Радим Ржезник
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-2-2-2
1
Ницэ
17
Ганцко
32
Виндхейм
23
Ганоушек
33
Челустка
61
Сачек
8
Павелка
9
Карабец
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
3-3-5
14
Ржезник
28
39
Крапка
8
Матейовски
23
Дудера
32
Будински
27
18
Ладра
23
Клима
21
77
23
Ганоушек
95
Плавсич
95
Плавсич
23
Ганоушек
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
10
Соучек
10
Соучек
61
Сачек
9
Карабец
9
Докал
9
Докал
9
Карабец
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
32
Будински
9
9
32
Будински
39
Крапка
39
Клима
39
Клима
39
Крапка
27
22
Фулнек
22
Фулнек
27
8
Матейовски
39
Яношек
39
Яношек
8
Матейовски
23
Клима
0
0
23
Клима
Остались в запасе
Спарта
Млада Болеслав
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
33
Jan Seda
ВР
12
Marco Túlio
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
12
Marco Túlio
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Спарта - Млада Болеслав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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