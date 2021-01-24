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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Пршибрам
Яблонец - Пршибрам: обзор матча 24 января 2021
Яблонец
24.01.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Пршибрам
53'
М. Кратохвил
64'
М. Кратохвил (П)
49'
M. Novy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Пршибрам
Замена
J. Podaný
️️️️
М. Кратохвил
90'
+3
Желтая карточка
П. Хайтль
89'
Замена
R. Hruby
️️️️
В. Йовович
85'
83'
Замена
M. Cmiljanovic
️️️️
D. Lanka
Желтая карточка
Т. Хюбшман
79'
78'
Замена
S. Vavra
️️️️
M. Novy
78'
Замена
J. Januska
️️️️
T. Pilik
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Пиларж
76'
68'
Замена
T. Docekal
️️️️
J. Vais
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Кратохвил
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Кратохвил
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
M. Novy
28'
Желтая карточка
T. Pilik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
4-3-2-2
4
Мартинец
30
Зелены
16
Кроб
28
Хайтль
7
Поважанец
3
Хюбшман
27
Кратохвил
8
Йовович
11
Пиларж
1
Гануш
15
Долежал
3-2-5
32
25
20
8
Зорван
0
3
27
26
11
0
27
Кратохвил
39
39
27
Кратохвил
8
Йовович
8
8
8
Йовович
11
Пиларж
7
Плестил
7
Плестил
11
Пиларж
0
12
12
0
32
0
0
32
11
0
0
11
0
0
0
0
Остались в запасе
Яблонец
Пршибрам
9
Michal Jerabek
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Яблонец - Пршибрам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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