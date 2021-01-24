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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Теплице
Динамо - Теплице: обзор матча 24 января 2021
Динамо
24.01.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Теплице
20'
М. Таловеров
48'
Б. Чолич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Теплице
Замена
D. Ledecky
️️️️
M. Mrsic
88'
87'
Замена
P. Zitny
️️️️
Д. Трубац
Желтая карточка
У. Экпай
85'
Замена
️️️️
M. Alvir
83'
79'
Пенальти не реализован!
Я. Ржезничек
Желтая карточка
M. Králik
77'
Замена
У. Экпай
️️️️
K. Meszaros
76'
70'
Замена
A. Hycka
️️️️
T. Kucera
61'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
M. Radosta
60'
Желтая карточка
O. Mazuch
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Чолич
48'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Трубац
Желтая карточка
K. Meszaros
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Таловеров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
9
Матей Валента
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
3-3-5
5
40
Таловеров
12
Чолич
0
0
8
Цавош
11
11
Бранднер
0
33
3
4-3-4
3
17
35
32
Габриэль
19
Юкл
27
Трубац
0
10
37
Ржезничек
30
26
0
45
Экпай
45
Экпай
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Трубац
29
29
27
Трубац
35
77
Вукадинович
77
Вукадинович
35
Остались в запасе
Динамо
Теплице
42
Войтех Ворел
ВР
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Матей Валента
АП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
0
A. Ljevakovic
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Матей Валента
АП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
0
A. Ljevakovic
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Динамо - Теплице
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Теплице
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
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