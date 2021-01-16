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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Сигма
Славия - Сигма: обзор матча 16 января 2021
Славия
16.01.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сигма
19'
О. Кудела (П)
39'
Я. Кухта
62'
Я. Кухта
15'
Р. Брейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Сигма
Замена
М. Беран
️️️️
Я. Громада
90'
+1
Замена
С. Тецл
️️️️
А. Сима
90'
+1
Замена
А. Юсуф
️️️️
Н. Станчу
87'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
80'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
О. Дорли
80'
72'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. Неспор
72'
Замена
J. Yunis
️️️️
P. Gonzalez
ГОЛ! 3:1!
Я. Кухта
62'
56'
Замена
К. Данек
️️️️
L. Gressak
Желтая карточка
Я. Громада
48'
45'
Желтая карточка
M. Vepřek
Пенальти не реализован!
Я. Кухта
39'
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
39'
Желтая карточка
Я. Кухта
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кудела
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брейте
Пас отдал
М. Неспор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колар
26
Боржил
2
Говорка
15
Кудела
18
Бах
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
17
Провод
19
Сима
7
Кухта
4-4-1
30
Мандоус
0
17
Гала
32
21
22
8
Гоушка
93
22
Пулоло
26
Неспор
14
Громада
7
Беран
7
Беран
14
Громада
10
Станчу
9
Юсуф
9
Юсуф
10
Станчу
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
19
Сима
11
Тецл
11
Тецл
19
Сима
19
Дорли
10
ван Бурен
10
ван Бурен
19
Дорли
26
Неспор
13
Хытил
13
Хытил
26
Неспор
0
10
Данек
10
Данек
0
93
10
10
93
Остались в запасе
Славия
Сигма
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Славия - Сигма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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