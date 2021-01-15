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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Яблонец
Теплице - Яблонец: обзор матча 15 января 2021
Теплице
15.01.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
0 : 5
Завершен
Яблонец
22'
Я. Поважанец
34'
В. Йовович
39'
М. Кратохвил
56'
Я. Кроб
88'
R. Hruby
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Яблонец
88'
ГОЛ! 0:5!
R. Hruby
Пас отдал
Я. Поважанец
83'
Замена
J. Podaný
️️️️
В. Пиларж
83'
Замена
П. Хайтль
️️️️
Я. Кроб
79'
Замена
R. Hruby
️️️️
М. Кратохвил
71'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Йовович
Замена
️️️️
P. Zitny
68'
Замена
T. Vondrasek
️️️️
R. Droehnle
68'
61'
Желтая карточка
М. Кратохвил
56'
ГОЛ! 0:4!
Я. Кроб
Желтая карточка
Ш. Габриэль
52'
Замена
P. Moulis
️️️️
M. Radosta
46'
Замена
J. Mareš
️️️️
В. Вукадинович
46'
Замена
Р. Юкл
️️️️
Л. Маречек
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
М. Кратохвил
34'
ГОЛ! 0:2!
В. Йовович
22'
ГОЛ! 0:1!
Я. Поважанец
Пас отдал
М. Долежал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
4
Ruben Droehnle
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
R. Hruby
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-3-5
32
Габриэль
3
35
0
23
Маречек
29
26
30
37
Ржезничек
77
Вукадинович
4
3-4-2-2
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
3
Хюбшман
27
Кратохвил
7
Поважанец
23
Штепанек
11
Пиларж
8
Йовович
15
Долежал
1
Гануш
23
Маречек
19
Юкл
19
Юкл
23
Маречек
4
17
17
4
77
Вукадинович
11
11
77
Вукадинович
35
10
10
35
16
Кроб
28
Хайтль
28
Хайтль
16
Кроб
11
Пиларж
39
39
11
Пиларж
27
Кратохвил
8
8
27
Кратохвил
8
Йовович
7
Плестил
7
Плестил
8
Йовович
Остались в запасе
Теплице
Яблонец
1
Ludek Nemecek
ЦФ
27
Даниэль Трубац
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
27
Даниэль Трубац
ЦП
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Теплице - Яблонец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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