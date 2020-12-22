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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Яблонец
Сигма - Яблонец: обзор матча 22 декабря 2020
Сигма
22.12.2020, вторник, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Яблонец
24'
М. Хытил
36'
М. Долежал
67'
Т. Ладра (П)
83'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Яблонец
90'
+2
Замена
R. Hruby
️️️️
Я. Поважанец
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Долежал
Пас отдал
Т. Ладра
81'
Желтая карточка
Я. Мартинец
Замена
М. Гала
️️️️
Š. Falta
78'
76'
Замена
J. Podaný
️️️️
В. Пиларж
68'
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Плестил
Желтая карточка
Р. Хубник
67'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Ладра
56'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
L. Gressak
️️️️
Р. Брейте
46'
Замена
М. Неспор
️️️️
J. Yunis
46'
40'
Желтая карточка
Я. Кроб
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Долежал
Пас отдал
Я. Кроб
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
Пас отдал
M. Vepřek
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Сигма
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
3-5-1
7
Брейте
21
4
Хубник
20
13
Хытил
22
8
Гоушка
93
22
Пулоло
10
4-3-1-3
4
Холик
30
Зелены
16
Кроб
4
Мартинец
7
Поважанец
3
Хюбшман
7
Плестил
11
Пиларж
1
Гануш
18
Ладра
15
Долежал
10
26
Неспор
26
Неспор
10
20
17
Гала
17
Гала
20
7
Брейте
0
0
7
Брейте
93
23
23
93
7
Плестил
8
Йовович
8
Йовович
7
Плестил
11
Пиларж
39
39
11
Пиларж
7
Поважанец
8
8
7
Поважанец
Остались в запасе
Сигма
Яблонец
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Сигма - Яблонец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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