Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Слован
Спарта - Слован: обзор матча 22 декабря 2020
Спарта
22.12.2020, вторник, 19:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Слован
48'
Л. Юлиш
33'
К. Мара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Слован
82'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Беран
Желтая карточка
Д. Павелка
75'
Желтая карточка
Ф. Соучек
72'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
А. Виндхейм
66'
Желтая карточка
Б. Докал
62'
57'
Желтая карточка
М. Садилек
54'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
ГОЛ! 1:1!
Л. Юлиш
48'
Желтая карточка
Л. Юлиш
39'
37'
Замена
М. Беран
️️️️
Я. Матушек
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мара
Пенальти не реализован!
Б. Докал
28'
27'
Желтая карточка
Т. Качараба
Замена
М. Полидар
️️️️
О. Челустка
7'
4'
Желтая карточка
А. Юсуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-2-4-1
1
Ницэ
17
Ганцко
23
Ганоушек
32
Виндхейм
33
Челустка
61
Сачек
95
Плавсич
10
Соучек
8
Павелка
9
Докал
39
Юлиш
3-5-1-1
1
Нгуйен
3
Микула
25
Югаш
33
Качараба
10
Пешек
23
Мара
10
Матушек
23
Садилек
3
Косцельник
8
Москера
9
Юсуф
33
Челустка
21
Полидар
21
Полидар
33
Челустка
32
Виндхейм
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
32
Виндхейм
10
Матушек
7
Беран
7
Беран
10
Матушек
Беран
15
Рондич
15
Рондич
Беран
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
Остались в запасе
Спарта
Слован
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Спарта - Слован
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Слован
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+