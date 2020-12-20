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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Зброевка
Теплице - Зброевка: обзор матча 20 декабря 2020
Теплице
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Зброевка
79'
T. Kucera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Зброевка
90'
+2
Желтая карточка
Я. Гладик
Желтая карточка
J. Divis
90'
+1
83'
Замена
З. Гайич
️️️️
J. Sedlak
83'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
J. Kotula
ГОЛ! 1:0!
T. Kucera
Пас отдал
T. Vondrasek
79'
Замена
P. Zitny
️️️️
P. Moulis
76'
Замена
M. Radosta
️️️️
Я. Ржезничек
75'
68'
Замена
R. Reiter
️️️️
P. Stepanovsky
67'
Желтая карточка
A. Fousek
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Д. Трубац
67'
Желтая карточка
A. Ljevakovic
64'
57'
Замена
A. Fousek
️️️️
Š. Šumbera
56'
Замена
Я. Гладик
️️️️
J. Prichystal
47'
Желтая карточка
J. Sedlak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
40
Martin Sustr
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
59
Jiri Floder
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
1-4-5
17
19
Юкл
0
0
27
Трубац
37
Ржезничек
21
11
10
26
1-5
15
Шурал
27
28
1
8
0
37
Ржезничек
35
35
37
Ржезничек
10
29
29
10
27
Трубац
77
Вукадинович
77
Вукадинович
27
Трубац
16
5
Гайич
5
Гайич
16
28
0
0
28
8
30
30
8
44
14
Гладик
14
Гладик
44
0
7
7
0
Остались в запасе
Теплице
Зброевка
1
Ludek Nemecek
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
25
Dominik Šup
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
59
Jiri Floder
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
25
Dominik Šup
ЦП
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Теплице - Зброевка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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