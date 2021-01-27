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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Славия
Фастав - Славия: обзор матча 27 января 2021
Фастав
27.01.2021, среда, 20:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
2 : 6
Завершен
Славия
74'
Т. Пожнар
3'
П. Олаинка
11'
Я. Кухта
17'
Я. Кухта
36'
А. Сима
45'
Я. Кухта
89'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Славия
89'
ГОЛ! 1:6!
П. Муса
Пас отдал
Л. Провод
75'
Замена
Я. Громада
️️️️
Т. Голеш
ГОЛ! 1:5!
Т. Пожнар
74'
62'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
62'
Замена
О. Лингр
️️️️
А. Сима
61'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
45'
ГОЛ! 0:5!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Провод
36'
ГОЛ! 0:4!
А. Сима
Пас отдал
Я. Кухта
18'
Замена
Т. Качараба
️️️️
Д. Говорка
17'
ГОЛ! 0:3!
Я. Кухта
Пас отдал
П. Олаинка
11'
ГОЛ! 0:2!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Бах
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
Пас отдал
А. Сима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
0
P. Slamena
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
2-3-5
88
3
0
18
Чедидла
8
27
44
Джаво
88
Пожнар
17
28
3-2-1-3-1
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
2
Говорка
18
Бах
26
Боржил
10
Станчу
19
Сима
17
Провод
99
Олаинка
7
Кухта
3
Голеш
14
Громада
14
Громада
3
Голеш
2
Говорка
33
Качараба
33
Качараба
2
Говорка
19
Сима
32
Лингр
32
Лингр
19
Сима
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
Остались в запасе
Фастав
Славия
0
P. Slamena
ЦФ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фастав - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Летна
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