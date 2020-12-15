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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Теплице
Виктория - Теплице: обзор матча 15 декабря 2020
Виктория
15.12.2020, вторник, 20:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
7 : 0
Завершен
Теплице
22'
J. David Beauguel
32'
А. Ба Луа
45+2'
А. Чермак
56'
А. Чермак
70'
А. Чермак
73'
D. Limberský
84'
П. Буха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Теплице
Желтая карточка
T. Horava
90'
+3
90'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
Я. Фортельный
Замена
M. Alvir
️️️️
П. Буха
87'
ГОЛ! 7:0!
П. Буха
84'
82'
Желтая карточка
Я. Фортельный
79'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
P. Moulis
Замена
T. Horava
️️️️
А. Чермак
74'
Замена
М. Кацер
️️️️
D. Limberský
74'
ГОЛ! 6:0!
D. Limberský
Пас отдал
П. Буха
73'
71'
Замена
L. Kodad
️️️️
M. Radosta
ГОЛ! 5:0!
А. Чермак
Пас отдал
Л. Калвах
70'
63'
Красная карточка
J. Hosek
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
62'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Ж. Каямба
62'
ГОЛ! 4:0!
А. Чермак
56'
54'
Желтая карточка
J. Mareš
ГОЛ! 3:0!
А. Чермак
Пас отдал
П. Буха
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
М. Гавел
32'
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
Ж. Каямба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
90
Jan Hosek
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
0
T. Horava
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Теплице
0
A. Ljevakovic
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
4-3-4
24
Гавел
14
Брабец
8
2
Гейда
23
Калвах
47
Чермак
20
Буха
16
11
Каямба
9
50
Ба Луа
3-3-5
35
90
17
19
Юкл
27
Трубац
0
8
Фортельный
26
10
11
1
20
Буха
11
11
20
Буха
8
66
Кацер
66
Кацер
8
47
Чермак
0
0
47
Чермак
11
Каямба
19
Коваржик
19
Коваржик
11
Каямба
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
35
3
3
35
8
Фортельный
0
0
8
Фортельный
10
77
Вукадинович
77
Вукадинович
10
Остались в запасе
Виктория
Теплице
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
11
Матиас Козак
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Остались в запасе
11
Матиас Козак
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Виктория - Теплице
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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