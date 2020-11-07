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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Фастав
Динамо - Фастав: обзор матча 07 ноября 2020
Динамо
07.11.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Фастав
42'
P. Javorek
63'
P. Buchta
76'
Y. Drame
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Фастав
90'
+3
Замена
D. Simersky
️️️️
Л. Джаво
Замена
L. Janosik
️️️️
П. Бранднер
85'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Ф. Гавелка
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Y. Drame
Пас отдал
В. Чантуришвили
75'
Желтая карточка
P. Buchta
Замена
P. Novak
️️️️
Б. Чолич
66'
Замена
K. Meszaros
️️️️
M. Mrsic
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
P. Buchta
Желтая карточка
П. Цавош
46'
46'
Замена
Y. Drame
️️️️
Я. Янецки
ГОЛ! 1:0!
P. Javorek
42'
34'
Желтая карточка
Я. Янецки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
2-4-5
40
Таловеров
12
Чолич
8
Цавош
0
0
10
Гавелка
25
11
Бранднер
10
ван Бурен
33
3
3-4-4
88
26
Прохазка
3
8
18
Чедидла
7
Чантуришвили
68
Янецки
15
Фантис
88
Пожнар
44
Джаво
17
10
Гавелка
14
Бэсси
14
Бэсси
10
Гавелка
11
Бранднер
8
8
11
Бранднер
12
Чолич
5
5
12
Чолич
0
0
0
0
68
Янецки
27
27
68
Янецки
44
Джаво
2
2
44
Джаво
Остались в запасе
Динамо
Фастав
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Динамо - Фастав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Фастав
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
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1
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