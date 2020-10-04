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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Виктория
Сигма - Виктория: обзор матча 04 октября 2020
Сигма
04.10.2020, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Виктория
13'
М. Гала
70'
Š. Falta
17'
З. Ондрашек
63'
А. Чермак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Виктория
86'
Желтая карточка
О. Михалик
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Неспор
83'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
83'
81'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
А. Чермак
75'
Замена
О. Михалик
️️️️
Я. Копиц
74'
Замена
П. Буха
️️️️
М. Кацер
Замена
М. Хытил
️️️️
Д. Гоушка
72'
ГОЛ! 2:2!
Š. Falta
Пас отдал
Р. Брейте
70'
Желтая карточка
Р. Брейте
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Чермак
58'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
17'
ГОЛ! 1:1!
З. Ондрашек
Пас отдал
Ж. Каямба
ГОЛ! 1:0!
М. Гала
Пас отдал
Š. Falta
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Сигма
22
Martin Sladký
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-2-3-2
7
Брейте
4
Хубник
21
Емелка
20
17
Гала
21
22
Пулоло
8
Гоушка
93
12
26
Неспор
3-4-3
14
Брабец
2
Гейда
14
Ржезник
10
Копиц
19
Коваржик
47
Чермак
66
Кацер
11
Каямба
13
Ондрашек
16
26
Неспор
11
11
26
Неспор
8
Гоушка
13
Хытил
13
Хытил
8
Гоушка
93
23
23
93
66
Кацер
20
Буха
20
Буха
66
Кацер
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
47
Чермак
9
9
47
Чермак
10
Копиц
17
Михалик
17
Михалик
10
Копиц
Остались в запасе
Сигма
Виктория
1
Jakub Trefil
ЦФ
22
Martin Sladký
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Jakub Trefil
ЦФ
22
Martin Sladký
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Сигма - Виктория
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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