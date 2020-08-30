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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Виктория
Слован - Виктория: обзор матча 30 августа 2020
Слован
30.08.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Виктория
4'
Д. Москера
11'
А. Юсуф
14'
Я. Громада
55'
Д. Москера
34'
А. Чермак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Виктория
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Пешек
81'
80'
Желтая карточка
П. Буха
78'
Желтая карточка
Л. Гейда
Желтая карточка
М. Рабушич
75'
Желтая карточка
М. Матоушек
75'
72'
Желтая карточка
T. Horava
Замена
М. Матоушек
️️️️
Д. Москера
67'
65'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
М. Гавел
64'
Замена
T. Horava
️️️️
А. Чермак
57'
Желтая карточка
М. Гавел
ГОЛ! 4:1!
Д. Москера
55'
47'
Замена
М. Кацер
️️️️
О. Михалик
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
46'
45'
+2
Желтая карточка
О. Михалик
39'
Желтая карточка
А. Чермак
35'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
А. Ба Луа
34'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Чермак
Желтая карточка
Д. Москера
33'
ГОЛ! 3:0!
Я. Громада
14'
ГОЛ! 2:0!
А. Юсуф
Пас отдал
К. Мара
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
Я. Пешек
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Виктория
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
8
David Limberský
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
0
T. Horava
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Нгуйен
13
Тижани
3
Микула
33
Качараба
14
Громада
3
Косцельник
23
Мара
10
Пешек
8
Москера
9
Юсуф
3-5-3
2
Гейда
14
Брабец
24
Гавел
19
Коваржик
47
Чермак
23
Калвах
10
Копиц
20
Буха
17
Михалик
50
Ба Луа
16
Беран
37
Халуш
37
Халуш
Беран
10
Пешек
22
Фукала
22
Фукала
10
Пешек
8
Москера
13
Матоушек
13
Матоушек
8
Москера
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
17
Михалик
66
Кацер
66
Кацер
17
Михалик
24
Гавел
14
Ржезник
14
Ржезник
24
Гавел
47
Чермак
0
0
47
Чермак
50
Ба Луа
9
9
50
Ба Луа
Остались в запасе
Слован
Виктория
26
Якуб Барац
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
Главный тренер
Жолт Горняк
36
Индржих Станек
ВР
8
David Limberský
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
26
Якуб Барац
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
8
David Limberský
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Слован - Виктория
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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