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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Динамо
Баник - Динамо: обзор матча 28 августа 2020
Баник
28.08.2020, пятница, 19:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
45'
Р. Поточны (П)
86'
Л. Гавел (АГ)
23'
П. Шулц
38'
L. Matejka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Динамо
Желтая карточка
R. Reiter
90'
+7
90'
+5
Замена
М. Таловеров
️️️️
Л. Гавел
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Гавел
86'
Замена
R. Reiter
️️️️
А. Янош
84'
80'
Замена
️️️️
Ф. Гавелка
72'
Желтая карточка
P. Novak
71'
Замена
M. Mrsic
️️️️
P. Javorek
64'
Желтая карточка
J. Kladrubsky
Замена
️️️️
M. Lalkovic
62'
Желтая карточка
Д. Хользер
59'
Замена
️️️️
M. Jirasek
46'
Замена
M. Fillo
️️️️
Я. Юрошка
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Поточны
45'
Желтая карточка
Я. Юрошка
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
L. Matejka
Пас отдал
P. Javorek
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Шулц
Пас отдал
J. Kladrubsky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
3-4-4
94
Стронати
38
Покорны
95
Хользер
8
Янош
32
Юрошка
11
Кузманович
0
91
Поточны
27
Шашинка
0
0
2-5-4
5
5
Гавел
8
Цавош
0
0
10
Шулц
10
Гавелка
33
11
Бранднер
3
12
32
Юрошка
0
0
32
Юрошка
8
Янош
7
7
8
Янош
5
Гавел
40
Таловеров
40
Таловеров
5
Гавел
0
0
0
0
Остались в запасе
Баник
Динамо
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Баник - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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