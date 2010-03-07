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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Газиантепспор
Анкарагюджю - Газиантепспор: обзор матча 07 марта 2010
Анкарагюджю
07.03.2010, воскресенье, 15:00
Чемпионат Турции, 24 тур
0 : 0
Завершен
Газиантепспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анкарагюджю - Газиантепспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Газиантепспор
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
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Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
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«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
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Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
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Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»
2017.08.18 17:14
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