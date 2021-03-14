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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Брондбю
Оденсе - Брондбю: обзор матча 14 марта 2021
Оденсе
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Брондбю
20'
М. Уре
35'
М. Уре
39'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Брондбю
85'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Й. Радошевич
85'
Замена
А. Брус
️️️️
К. Менса
Замена
М. Опондо
️️️️
J. Drachmann
79'
77'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Френдруп
77'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Э. Сабби
️️️️
T. KlÃ¸ve
75'
67'
Замена
Л. Виген
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
46'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Б. Кадрии
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
Желтая карточка
J. Drachmann
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
4-4-2
53
Кристенсен
30
Андерсен
6
Тверсков
3
4
9
Кадрии
18
21
Трандарсон
23
8
11
Жебали
3-4-1-2
1
Швабе
5
Юнг
2
Максе
6
Херманнссон
32
Френдруп
5
Радошевич
14
Менса
21
Бьюр
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
23
11
Сабби
11
Сабби
23
8
11
Опондо
11
Опондо
8
11
Жебали
10
10
11
Жебали
15
Хедлунд
11
Фаллениус
11
Фаллениус
15
Хедлунд
5
Радошевич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Радошевич
14
Менса
5
Брус
5
Брус
14
Менса
32
Френдруп
20
Слимане
20
Слимане
32
Френдруп
35
Линдстрем
13
Виген
13
Виген
35
Линдстрем
Остались в запасе
Оденсе
Брондбю
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Оденсе - Брондбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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