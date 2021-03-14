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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Хорсенс
Сендерийск - Хорсенс: обзор матча 14 марта 2021
Сендерийск
14.03.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Хорсенс
4'
А. Якобсен
9'
M. Dal Hende
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Хорсенс
Замена
Э. Хольм
️️️️
Ю. Эскесен
86'
84'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Прип
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
V. Ekani
71'
68'
Замена
Й. Торсен
️️️️
Й. Геммер
68'
Замена
P. Nymann
️️️️
J. Buus
46'
Замена
S. Reese
️️️️
М. Кийлерих
46'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
А. Людвиг
Желтая карточка
V. Ekani
40'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Якобсен
12'
ГОЛ! 2:0!
M. Dal Hende
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Якобсен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
80
Muamer Brajanac
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-4-3
20
Томас
3
Гартенманн
26
5
6
17
34
Эскесен
29
11
Райт
18
Якобсен
21
4-4-2
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
29
Гомес
44
Дир
15
6
Геммер
18
Прип
10
Ханссон
15
80
34
Эскесен
3
Хольм
3
Хольм
34
Эскесен
29
3
Шмидль
3
Шмидль
29
18
Якобсен
11
Финне
11
Финне
18
Якобсен
18
Прип
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
18
Прип
15
11
11
15
25
Кийлерих
5
5
25
Кийлерих
6
Геммер
18
Торсен
18
Торсен
6
Геммер
33
Людвиг
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
33
Людвиг
Остались в запасе
Сендерийск
Хорсенс
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Сендерийск - Хорсенс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
Все
Сендерийск
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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