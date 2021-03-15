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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 15 марта 2021
Орхус
15.03.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
5'
Д. Линкс
90'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Рандерс
Желтая карточка
P. Olsen
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Кеинде
90'
ГОЛ! 1:1!
В. Хаммершой-Мистрати
90'
Пенальти не реализован!
В. Хаммершой-Мистрати
Желтая карточка
П. Мортенсен
88'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Д. Линкс
87'
82'
Желтая карточка
Б. Копплин
82'
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
Т. Клюснер
74'
Замена
О. Бундгор
️️️️
С. Пизингер
Замена
М. Евтович
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
69'
64'
Желтая карточка
С. Пизингер
60'
Замена
B. Sambou
️️️️
N. Mileusnić
Замена
B. Hvidt
️️️️
А. Гренбек
56'
Желтая карточка
J. Juelsgaard
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Линкс
Пас отдал
К. Хойер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Рандерс
34
Миккел Брунд
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
3
Мунксгор
18
5
Хойер
20
Хауснер
11
Линкс
11
Гренбек
10
Блуме
33
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
4-4-3
15
Марксен
28
Гравес
8
Пизингер
15
Копплин
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
24
Кеинде
30
Карльгрен
45
Эго
10
23
Торстейнссон
26
Евтович
26
Евтович
23
Торстейнссон
11
Линкс
38
38
11
Линкс
11
Гренбек
22
22
11
Гренбек
10
97
97
10
20
Клюснер
40
40
20
Клюснер
8
Пизингер
23
Бундгор
23
Бундгор
8
Пизингер
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
3
Alex Gersbach
ЦФ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
6
Мадс Энггор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
34
Миккел Брунд
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
3
Alex Gersbach
ЦФ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
6
Мадс Энггор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
34
Миккел Брунд
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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