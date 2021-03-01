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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Люнгбю
Сендерийск - Люнгбю: обзор матча 01 марта 2021
Сендерийск
01.03.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Люнгбю
83'
А. Якобсен (П)
37'
М. Варминг
44'
Й. Гаммельбю
52'
Й. Гаммельбю
84'
M. Kaastrup Larsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Люнгбю
85'
Замена
К. Винтер
️️️️
В. Торп
84'
ГОЛ! 1:4!
M. Kaastrup Larsen
Пас отдал
К. Якобсен
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Якобсен
83'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
J. Simonsen
78'
Замена
V. Ekani
️️️️
R. Vinderslev
78'
74'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
Й. Гаммельбю
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
Б. Финне
69'
64'
Замена
П. Грегор
️️️️
L. Fosgaard
63'
Замена
К. Якобсен
️️️️
М. Варминг
62'
Замена
Э. Нильсен
️️️️
Э. Корнвиг
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Х. Райт
60'
Замена
R. Hassan
️️️️
Ф. Шмидль
60'
52'
ГОЛ! 0:3!
Й. Гаммельбю
Пас отдал
M. Rasmussen
Желтая карточка
Ф. Шмидль
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:2!
Й. Гаммельбю
Пас отдал
L. Fosgaard
40'
Желтая карточка
L. Fosgaard
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Варминг
Пас отдал
M. Rasmussen
Желтая карточка
Б. Финне
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
3
Эмиль Хольм
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
4-3-3
20
Томас
3
Шмидль
27
5
26
17
6
11
Финне
18
Якобсен
11
Райт
21
3-5-1-1
30
Миккельсен
20
Йоргенсен
0
5
Тшиемб
29
Торп
9
8
19
Гаммельбю
8
Ремер
8
Корнвиг
11
Варминг
3
Шмидль
77
77
3
Шмидль
11
Райт
34
Эскесен
34
Эскесен
11
Райт
21
22
Фредериксен
22
Фредериксен
21
6
29
29
6
11
Финне
20
20
11
Финне
29
Торп
15
Винтер
15
Винтер
29
Торп
19
Гаммельбю
11
11
19
Гаммельбю
9
5
Грегор
5
Грегор
9
11
Варминг
14
Якобсен
14
Якобсен
11
Варминг
8
Корнвиг
7
Нильсен
7
Нильсен
8
Корнвиг
Остались в запасе
Сендерийск
Люнгбю
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Люнгбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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