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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Хорсенс
Мидтьюлланд - Хорсенс: обзор матча 14 февраля 2021
Мидтьюлланд
14.02.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хорсенс
71'
Д. Коолс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Хорсенс
90'
+1
Желтая карточка
Л. Камили
88'
Замена
Й. Торсен
️️️️
P. Nymann
88'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
J. Buus
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Ф. Ониика
83'
77'
Замена
Л. Камили
️️️️
Н. Брок-Мадсен
Замена
С. Каба
️️️️
Л. Пфайффер
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коолс
Пас отдал
П. Систо
71'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Г. Исаксен
62'
60'
Замена
M. Brajanac
️️️️
J. Pohl
Желтая карточка
Ф. Ониика
53'
3'
Желтая карточка
B. Jacobsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
79
Jannik Pohl
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Лирим Камили
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
16
Ониика
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
10
Дрейер
16
Пфайффер
4-3-3
1
11
5
33
Людвиг
25
Кийлерих
15
10
Ханссон
18
Прип
44
Брок-Мадсен
15
79
11
Исаксен
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Исаксен
16
Ониика
24
Мадсен
24
Мадсен
16
Ониика
16
Пфайффер
9
Каба
9
Каба
16
Пфайффер
15
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
15
44
Брок-Мадсен
15
Камили
15
Камили
44
Брок-Мадсен
79
80
80
79
11
18
Торсен
18
Торсен
11
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Хорсенс
12
Аилтон
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
22
Агуст Глинссон
АП
7
Александар Станкович
ВР
12
Rune Frantsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Аилтон
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
Остались в запасе
22
Агуст Глинссон
АП
7
Александар Станкович
ВР
12
Rune Frantsen
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Мидтьюлланд - Хорсенс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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