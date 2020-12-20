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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Рандерс
Сендерийск - Рандерс: обзор матча 20 декабря 2020
Сендерийск
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Рандерс
71'
М. Греве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Рандерс
90'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
J. Absalonsen
️️️️
M. Albaek
86'
Желтая карточка
V. Ekani
85'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
85'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
85'
Замена
R. Hassan
️️️️
Ю. Эскесен
80'
Замена
J. Simonsen
️️️️
P. Kanstrup
79'
76'
Замена
С. Пизингер
️️️️
B. Sambou
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Греве
Пас отдал
Т. Клюснер
70'
Желтая карточка
М. Греве
62'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
M. Nielsen
47'
Желтая карточка
B. Sambou
46'
Замена
B. Sambou
️️️️
А. Камара
Вторая желтая
Х. Райт
45'
Желтая карточка
Х. Райт
34'
31'
Желтая карточка
А. Ремер
22'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Рандерс
34
Миккел Брунд
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
51
Jonas Langballe
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
3-2-3-2
20
Томас
26
3
Гартенманн
27
5
18
Бах
34
Эскесен
17
29
18
Якобсен
11
Райт
3-2-3-3
17
Лауридсен
15
Марксен
15
Копплин
0
28
Гравес
10
Хаммершой-Мистрати
28
Ремер
17
Греве
30
Карльгрен
45
Эго
45
Камара
34
Эскесен
77
77
34
Эскесен
27
21
21
27
17
0
0
17
29
6
6
29
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
45
Камара
97
97
45
Камара
8
Пизингер
8
Пизингер
0
20
Клюснер
20
Клюснер
0
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Сендерийск
Рандерс
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
51
Jonas Langballe
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
Остались в запасе
51
Jonas Langballe
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Сендерийск - Рандерс
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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