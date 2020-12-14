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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Мидтьюлланд
Оденсе - Мидтьюлланд: обзор матча 14 декабря 2020
Оденсе
14.12.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
14'
М. Опондо
67'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Мидтьюлланд
85'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Дрейер
84'
Желтая карточка
Г. Исаксен
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
80'
74'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Эвандер
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
Э. Сабби
72'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
Паулиньо
64'
Замена
П. Систо
️️️️
М. Андерсон
63'
Желтая карточка
М. Андерсон
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
J. Drachmann
45'
+1
Желтая карточка
J. Drachmann
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Опондо
Пас отдал
Э. Сабби
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
3-4-3
53
Кристенсен
4
3
2
23
6
11
Опондо
11
Сабби
8
4
11
Жебали
4-1-3-1-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
27
Коолс
29
Паулиньо
2
Каюсте
23
Андерсон
10
Эвандер
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
8
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
8
11
Жебали
10
10
11
Жебали
11
Сабби
26
26
11
Сабби
10
Эвандер
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Эвандер
23
Андерсон
77
Систо
77
Систо
23
Андерсон
10
Дрейер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Дрейер
Остались в запасе
Оденсе
Мидтьюлланд
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
16
Лука Пфайффер
ЦФ
30
Оливер Оттесен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Остались в запасе
16
Лука Пфайффер
ЦФ
30
Оливер Оттесен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Оденсе - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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