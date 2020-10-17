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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Оденсе
Мидтьюлланд - Оденсе: обзор матча 17 октября 2020
Мидтьюлланд
17.10.2020, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Оденсе
67'
С. Каба
81'
А. Дрейер
87'
П. Систо
26'
Э. Сабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Оденсе
90'
+1
Желтая карточка
M. Lund
ГОЛ! 3:1!
П. Систо
87'
86'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
ГОЛ! 2:1!
А. Дрейер
Пас отдал
С. Каба
81'
75'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. Мабиль
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
Э. Святченко
67'
66'
Желтая карточка
J. Thomasen
63'
Замена
M. Fenger
️️️️
Э. Сабби
56'
Желтая карточка
Э. Сабби
Желтая карточка
С. Каба
50'
46'
Замена
M. Lund
️️️️
M. Hyllegaard
Пенальти не реализован!
Эвандер
43'
Желтая карточка
Й. Каюсте
34'
31'
Желтая карточка
A. Simon Okosun
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сабби
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Каюсте
10
Эвандер
11
Мабиль
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
4-5-1
53
Кристенсен
3
3
2
6
Тверсков
6
23
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
18
26
11
Мабиль
26
Вибе
26
Вибе
11
Мабиль
26
4
4
26
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
21
Трандарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
9
9
11
Сабби
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Оденсе
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
8
Janus Drachmann
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Остались в запасе
8
Janus Drachmann
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Оденсе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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