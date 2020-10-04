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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Мидтьюлланд
Хорсенс - Мидтьюлланд: обзор матча 04 октября 2020
Хорсенс
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
35'
J. Pohl
45'
J. Pohl (П)
23'
А. Дрейер
32'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Мидтьюлланд
Замена
R. Frantsen
️️️️
Х. Ханссон
90'
Желтая карточка
М. Йенсен
89'
Замена
М. Йенсен
️️️️
J. Pohl
85'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Л. Прип
84'
77'
Замена
С. Каба
️️️️
Эвандер
77'
Замена
Д. Сери
️️️️
А. Шольц
73'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
Замена
P. Nymann
️️️️
J. Buus
72'
60'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Б. Краев
59'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
Желтая карточка
J. Pohl
56'
Желтая карточка
А. Людвиг
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
J. Pohl
45'
ГОЛ! 1:2!
J. Pohl
35'
32'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Брумадо
Пас отдал
А. Дрейер
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
П. Систо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
2
Thor Lange
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
3-4-3
1
25
Кийлерих
12
Лумб
33
Людвиг
10
Ханссон
15
18
Прип
18
Торсен
79
20
Тенгстедт
15
3-1-4-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Каюсте
4
Джеймс
10
Эвандер
77
Систо
23
Краев
10
Дрейер
74
Брумадо
79
3
Йенсен
3
Йенсен
79
15
11
11
15
18
Прип
6
Геммер
6
Геммер
18
Прип
10
Ханссон
12
12
10
Ханссон
24
Шольц
5
Сери
5
Сери
24
Шольц
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
23
Краев
23
Андерсон
23
Андерсон
23
Краев
10
Эвандер
9
Каба
9
Каба
10
Эвандер
Остались в запасе
Хорсенс
Мидтьюлланд
2
Thor Lange
ЦФ
15
Лирим Камили
ПВ
1
Michael Lansing
ВР
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
2
Thor Lange
ЦФ
15
Лирим Камили
ПВ
1
Michael Lansing
ВР
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Хорсенс - Мидтьюлланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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