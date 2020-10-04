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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Сендерийск
Люнгбю - Сендерийск: обзор матча 04 октября 2020
Люнгбю
04.10.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сендерийск
42'
К. Якобсен
90+1'
Н. Гертсен
25'
А. Якобсен
71'
А. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Сендерийск
90'
+3
Желтая карточка
С. Гартенманн
ГОЛ! 2:2!
Н. Гертсен
Пас отдал
A. Riel
90'
+1
84'
Замена
И. Оли Олафссон
️️️️
А. Бах
84'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
А. Якобсен
79'
Желтая карточка
P. Banggaard
Замена
A. Riel
️️️️
В. Торп
79'
77'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
V. Ekani
76'
Замена
Х. Райт
️️️️
Ю. Эскесен
Замена
М. Варминг
️️️️
К. Якобсен
75'
Замена
Э. Нильсен
️️️️
Ф. Гиткьяер
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Якобсен
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
L. Fosgaard
65'
Замена
K. Enghardt
️️️️
М. Ремер
64'
62'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
J. Simonsen
Желтая карточка
M. Rasmussen
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Якобсен
Пас отдал
Ф. Гиткьяер
42'
Желтая карточка
В. Торп
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Якобсен
Пас отдал
J. Simonsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
11
Andre Riel
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
3-5-2
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
3
Винтер
28
Гертсен
14
Якобсен
8
Ремер
8
9
29
Торп
26
Гиткьяер
24
3-2-3-2
20
Томас
3
Гартенманн
27
26
18
Бах
5
0
29
17
18
Якобсен
21
29
Торп
11
11
29
Торп
9
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
9
8
Ремер
0
0
8
Ремер
26
Гиткьяер
7
Нильсен
7
Нильсен
26
Гиткьяер
14
Якобсен
11
Варминг
11
Варминг
14
Якобсен
18
Бах
5
Олафссон
5
Олафссон
18
Бах
29
22
Фредериксен
22
Фредериксен
29
34
Эскесен
34
Эскесен
18
Якобсен
6
6
18
Якобсен
Эскесен
11
Райт
11
Райт
Эскесен
21
20
20
21
Остались в запасе
Люнгбю
Сендерийск
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Люнгбю - Сендерийск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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