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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Флуминенсе
Сантос - Флуминенсе: обзор матча 22 февраля 2021
Сантос
22.02.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
87'
Ж. Мота
16'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Флуминенсе
Желтая карточка
Ж. Мота
88'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мота
Пас отдал
Й. Сотельдо
87'
Замена
Ж. Мота
️️️️
Ф. Джонатан
87'
87'
Замена
Юри
️️️️
L.
85'
Красная карточка
Нино
84'
Желтая карточка
Л. Кларо
Желтая карточка
Б. Маркес
76'
73'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
F.
73'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Энрике
Замена
Б. Маркес
️️️️
Мадсон
67'
54'
Желтая карточка
F.
54'
Замена
H.
️️️️
Мартинелли
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
М. Леонардо
46'
Замена
Мадсон
️️️️
Л. Фелипе
46'
42'
Желтая карточка
Y. Felipe
40'
Желтая карточка
Эжидио
Желтая карточка
Л. Фелипе
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
L.
Пас отдал
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
5
Алисон
ОП
6
Сандри
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
15
Микель Араухо
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
24
Самуэл Гранада
РФ
3-2-1-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
14
Перес
17
Балиэйро
5
Алисон
6
Сандри
22
Брага
7
Мариньо
38
Леонардо
31
4-1-1-5
2
Калегари
33
Нино
6
Эжидио
4
Кларо
8
Мартинелли
11
Энрике
1
9
88
10
11
38
Леонардо
30
Сотельдо
30
Сотельдо
38
Леонардо
Мадсон
9
Маркес
9
Маркес
Мадсон
6
Джонатан
10
Мота
10
Мота
6
Джонатан
15
Фелипе
22
Мадсон
22
Мадсон
15
Фелипе
9
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
11
50
Юри
50
Юри
11
11
Энрике
15
Араухо
15
Араухо
11
Энрике
8
Мартинелли
25
25
8
Мартинелли
Остались в запасе
Сантос
Флуминенсе
31
Алекс
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
24
Самуэл Гранада
РФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Мигел
АП
7
Андре
ОП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
31
Алекс
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
24
Самуэл Гранада
РФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Мигел
АП
7
Андре
ОП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сантос - Флуминенсе
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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