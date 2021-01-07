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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Гойас
Коритиба - Гойас: обзор матча 07 января 2021
Коритиба
07.01.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Гойас
59'
Робсон
21'
F. Sanches
30'
R. Moura
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Гойас
90'
+5
Желтая карточка
D.
Замена
P. Thomaz
️️️️
М. дос Сантос
89'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Робсон
89'
Желтая карточка
R.
87'
Замена
E. Cerutti
️️️️
R.
83'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
Н. Силва
78'
71'
Желтая карточка
Э. Лордело
69'
Замена
I.
️️️️
D. Baggio
69'
Замена
D.
️️️️
B.
64'
Замена
Э. Лордело
️️️️
В. Лопес
ГОЛ! 1:2!
Робсон
Пас отдал
Н. Силва
59'
Замена
R. Oliveira
️️️️
N. Otavio
46'
45'
+2
Желтая карточка
I. MendonÃ§a
44'
Замена
I. MendonÃ§a
️️️️
Херон
Желтая карточка
R.
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
R. Moura
21'
ГОЛ! 0:1!
F. Sanches
Желтая карточка
J.
7'
Желтая карточка
У. Моура
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
35
Sabino
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гойас
4
Херон
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Rafael Moura
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
5
Breno
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
33
Arthur
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
77
Osman
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
2-1-5
22
дос Сантос
6
Силва
5
Моура
13
7
30
Робсон
17
14
3-1-1-5
4
Херон
33
Дуарт
12
Жефферсон
5
7
Шейлон
23
92
70
Лопес
5
27
6
Силва
30
30
6
Силва
30
Робсон
9
Фогаса
9
Фогаса
30
Робсон
14
9
9
14
7
7
7
7
22
дос Сантос
99
99
22
дос Сантос
5
18
18
5
4
Херон
34
34
4
Херон
70
Лопес
55
Лордело
55
Лордело
70
Лопес
92
10
10
92
Остались в запасе
Коритиба
Гойас
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
77
Osman
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
88
Marcelo Rangel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
77
Osman
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Коритиба - Гойас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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