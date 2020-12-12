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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Форталеза
Брагантино - Форталеза: обзор матча 12 декабря 2020
Брагантино
12.12.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
13'
C. (АГ)
88'
Т. Андерсон
45+1'
Жуниньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Форталеза
ГОЛ! 2:1!
Т. Андерсон
Пас отдал
Артур
88'
85'
Замена
J. Paulo
️️️️
Давид
85'
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
Замена
Р. Риллер
️️️️
Клаудиньо
83'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Л. Эвангелиста
83'
78'
Желтая карточка
Фелипе
73'
Замена
G. Dias
️️️️
M. VÃ¡zquez
Замена
Морато
️️️️
Т. Куэльо
71'
Желтая карточка
Л. Кандидо
70'
64'
Замена
В. Паулиста
️️️️
B.
64'
Замена
Y. César
️️️️
O.
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
59'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жуниньо
Желтая карточка
L.
45'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
C.
13'
9'
Желтая карточка
B.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
15
Фелипе
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
7
Рамирес
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
53
Морато
ПВ
19
Victor
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
8
Рональд
ОП
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-1-3-3
1
Клейтон
36
Кандидо
3
Ортис
13
Адерлан
30
Эвангелиста
28
Куэльо
33
Клаудиньо
37
Артур
4
31
15
Итало
3-4-1-2
27
4
Паулао
2
Тинга
6
11
32
15
Фелипе
8
Жуниньо
7
Давид
9
26
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
30
Эвангелиста
19
Андерсон
19
Андерсон
30
Эвангелиста
33
Клаудиньо
28
Риллер
28
Риллер
33
Клаудиньо
28
Куэльо
53
Морато
53
Морато
28
Куэльо
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
7
Давид
4
4
7
Давид
11
57
57
11
32
13
13
32
9
9
Паулиста
9
Паулиста
9
Остались в запасе
Брагантино
Форталеза
19
Victor
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
4
Вандерсон
ЦЗ
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
19
Victor
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Остались в запасе
4
Вандерсон
ЦЗ
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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