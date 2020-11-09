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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фламенго
Атлетико Минейро - Фламенго: обзор матча 09 ноября 2020
Атлетико Минейро
09.11.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 20 тур
4 : 0
Завершен
Фламенго
4'
Э. Саша
8'
Кено
59'
Э. Саша
83'
М. Сарачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Фламенго
Желтая карточка
Д. Борреро
90'
+3
Замена
Д. Борреро
️️️️
Аллан
87'
86'
Желтая карточка
М. Исла
Замена
Габриэль
️️️️
Ревер
86'
Желтая карточка
Маррони
85'
Желтая карточка
Х. Алонсо
84'
ГОЛ! 4:0!
М. Сарачо
83'
Замена
Маррони
️️️️
Кено
82'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Гуга
82'
Замена
Буэно
️️️️
Э. Саша
70'
67'
Замена
Микаэл
️️️️
Т. Майя
66'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
ГОЛ! 3:0!
Э. Саша
Пас отдал
Г. Арана
59'
Желтая карточка
Г. Арана
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Э. Рибейро
Желтая карточка
А. Франко
42'
26'
Желтая карточка
Т. Майя
ГОЛ! 2:0!
Кено
Пас отдал
Д. Саварино
8'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саша
Пас отдал
Д. Саварино
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Lincoln
ЦФ
3-2-3-2
22
Эверсон
21
Рабельо
13
Арана
6
Алонсо
4
Ревер
23
Гуга
11
Саварино
21
Франко
29
Аллан
20
Кено
8
Саша
4-1-3-1-1
1
Соуза
22
Исла
13
Энрике
4
Натан
16
Луис
15
Арао
8
Жерсон
10
Рибейро
29
Майя
27
Энрике
9
Педро
4
Ревер
30
Габриэль
30
Габриэль
4
Ревер
29
Аллан
77
Борреро
77
Борреро
29
Аллан
8
Саша
40
Буэно
40
Буэно
8
Саша
23
Гуга
11
Сарачо
11
Сарачо
23
Гуга
20
Кено
38
Маррони
38
Маррони
20
Кено
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
29
Майя
30
Микаэл
30
Микаэл
29
Майя
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Фламенго
1
Victor
ЦФ
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
25
Диего Алвес
ВР
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Сезар
ВР
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Lincoln
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Сезар
ВР
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Lincoln
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Атлетико Минейро - Фламенго
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
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