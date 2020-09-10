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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Коритиба
Гойас - Коритиба: обзор матча 10 сентября 2020
Гойас
10.09.2020, четверг, 00:01
Бразилия. Серия А, 9 тур
3 : 3
Завершен
Коритиба
45'
R. Moura (П)
81'
I. Jara
83'
S. (АГ)
13'
Робсон
37'
В. Матеус
90+5'
S. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Коритиба
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:3!
S.
Вторая желтая
R. Vaz
90'
+4
Желтая карточка
R. Vaz
90'
+2
85'
Замена
L. Henrique
️️️️
У. Моура
85'
Замена
G. Augusto
️️️️
Робсон
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
S.
83'
ГОЛ! 2:2!
I. Jara
Пас отдал
D. Villalva
81'
Замена
I. Jara
️️️️
Д. Бесса
81'
Замена
J. Pintado
️️️️
E.
69'
Желтая карточка
V. Andrade
65'
Желтая карточка
E.
65'
65'
Замена
R.
️️️️
М. Буэно
65'
Замена
Натанаэл
️️️️
S.
60'
Желтая карточка
М. Буэно
47'
Замена
M. Galdezani
️️️️
М. Салес
Замена
V. Andrade
️️️️
M.
46'
45'
+2
Красная карточка
R.
ГОЛ с пенальти! 1:2!
R. Moura
45'
Желтая карточка
M.
40'
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Матеус
23'
Желтая карточка
У. Моура
13'
ГОЛ! 0:1!
Робсон
Пас отдал
S.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
5
Breno
ЦФ
7
Mike
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
95
Матеус Салес
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
11
Игор Жезус
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
18
Ignacio Jara
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
31
Yan Sasse
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
3-1-5
12
Жефферсон
2
33
Дуарт
11
Бесса
5
9
70
Лопес
7
29
1-2-1-5
2
Матеус
5
Моура
95
Салес
8
Буэно
35
99
84
13
3
11
Бесса
18
18
11
Бесса
7
31
31
7
2
15
15
2
8
Буэно
44
44
8
Буэно
99
2
Натанаэл
2
Натанаэл
99
95
Салес
20
20
95
Салес
5
Моура
28
28
5
Моура
30
Робсон
10
10
30
Робсон
Остались в запасе
Гойас
Коритиба
11
Daniel Villalva
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
Главный тренер
Элио дос Анжос
23
Alex Muralha
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
11
Daniel Villalva
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Гойас - Коритиба
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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