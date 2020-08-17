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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Интернасьонал
Флуминенсе - Интернасьонал: обзор матча 17 августа 2020
Флуминенсе
17.08.2020, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
39'
N. (П)
77'
N. (П)
28'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Интернасьонал
86'
Желтая карточка
Р. Саравия
Замена
Гансо
️️️️
N.
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
N.
77'
77'
Замена
Пеглоу
️️️️
Т. Гальярдо
76'
Замена
Д. Мусто
️️️️
Р. Линдосо
Замена
В. Силва
️️️️
М. Араухо
73'
67'
Замена
В. Потткер
️️️️
Х. Паоло Герреро
66'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Г. Бочилия
57'
Желтая карточка
Г. Бочилия
Желтая карточка
Нино
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
N.
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Р. Линдосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Флуминенсе
99
Ориньо
ЛЗ
2
Калегари
ПЗ
7
Андре
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
4-2-2-3
4
Кларо
33
Нино
6
Эжидио
2
Жулиао
50
Юри
17
Доди
32
Пауло
15
Араухо
9
Эванилсон
10
22
3-2-3-2
14
Ломба
20
Саравия
31
Куэста
27
Мойзес
23
Линдосо
23
Зе Габриэл
8
Патрик
88
Эденилсон
21
Бочилия
91
Гальярдо
34
Герреро
15
Араухо
11
Силва
11
Силва
15
Араухо
10
10
Гансо
10
Гансо
10
21
Бочилия
95
Гильерме
95
Гильерме
21
Бочилия
23
Линдосо
18
Мусто
18
Мусто
23
Линдосо
91
Гальярдо
7
Пеглоу
7
Пеглоу
91
Гальярдо
34
Герреро
90
Потткер
90
Потткер
34
Герреро
Остались в запасе
Флуминенсе
Интернасьонал
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Ориньо
ЛЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Рикардо Друбски
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Даниэл
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Ориньо
ЛЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Даниэл
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Флуминенсе - Интернасьонал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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