Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Минейро
Фламенго - Атлетико Минейро: обзор матча 09 августа 2020
Фламенго
09.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
24'
Ф. Луис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Педро
90'
+5
Замена
Витиньо
️️️️
Жерсон
80'
79'
Замена
Кено
️️️️
Натан
Замена
️️️️
Э. Рибейро
73'
Желтая карточка
Рафинья
72'
72'
Желтая карточка
Аллан
69'
Замена
Йоран
️️️️
А. Франко
68'
Замена
Маррони
️️️️
Маркиньос
67'
Замена
Буэно
️️️️
Д. Саварино
Желтая карточка
Б. Энрике
64'
Замена
Педро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
60'
44'
Замена
Жаир
️️️️
Габриэль
39'
Желтая карточка
Габриэль
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
29
Аллан
ЦП
14
Натан
АП
Главный тренер
Рожер Мачадо
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
22
Gabriel Batista
ЦФ
Атлетико Минейро
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
1
Victor
ЦФ
20
Кено
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
16
Луис
4
Перейра
13
Рафинья
30
Кайо
15
Арао
8
Жерсон
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Барбоза
3-2-3-2
23
Рафаэл
30
Габриэль
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
21
Рабельо
11
Саварино
21
Франко
29
Аллан
14
Натан
10
Маркиньос
10
Де Арраскаэта
9
Педро
9
Педро
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
11
Витиньо
11
Витиньо
8
Жерсон
11
Саварино
40
Буэно
40
Буэно
11
Саварино
30
Габриэль
8
Жаир
8
Жаир
30
Габриэль
14
Натан
20
Кено
20
Кено
14
Натан
21
Франко
19
Йоран
19
Йоран
21
Франко
10
Маркиньос
38
Маррони
38
Маррони
10
Маркиньос
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Минейро
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
3
Тулер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
23
Сезар
ВР
22
Gabriel Batista
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Victor
ЦФ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
3
Тулер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
23
Сезар
ВР
22
Gabriel Batista
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Фламенго - Атлетико Минейро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Атлетико Минейро
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
Вчера, 11:11
1
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
Вчера, 11:11
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+