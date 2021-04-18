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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Беерсхот
Стандард - Беерсхот: обзор матча 18 апреля 2021
Стандард
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Беерсхот
44'
Клаусс
60'
С. Амалла (П)
86'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Беерсхот
90'
+4
Желтая карточка
Й. Дом
87'
Замена
D. Prychynenko
️️️️
T. Pietermaat
ГОЛ! 3:0!
Д. Мюлека
86'
Замена
Н. Раскин
️️️️
С. Амалла
85'
Замена
К. Фай
️️️️
М. Бокади
85'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Сиссако
78'
72'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
L. Brogno
72'
Замена
P. Bourdin
️️️️
С. Радич
Замена
М. Бокади
️️️️
Клаусс
69'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Баликвиша
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Амалла
60'
ГОЛ! 1:0!
Клаусс
Пас отдал
У. Сике
44'
23'
Желтая карточка
T. Pietermaat
Желтая карточка
Д. Мюлека
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Беерсхот
55
Стипе Радич
ЦЗ
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Frederic Frans
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
92
Loris Brogno
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Беерсхот
11
Ян Вороговский
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
36
Senne Ceulemans
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
3-4-1-2
16
Бодар
5
Сиссако
34
Гавори
41
Сике
34
Лайфис
59
Цимирот
21
Амалла
22
Бастьен
7
Баликвиша
99
Клаусс
11
Мюлека
3-1-1-5
6
Дом
5
Ван ден Берг
55
Радич
10
Хольцхаушер
11
Баккали
18
10
31
92
29
Бокади
19
Фай
19
Фай
Бокади
99
Клаусс
20
Бокади
20
Бокади
99
Клаусс
7
Баликвиша
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
7
Баликвиша
21
Амалла
43
Раскин
43
Раскин
21
Амалла
5
Сиссако
17
Лестьенн
17
Лестьенн
5
Сиссако
55
Радич
3
3
55
Радич
29
13
13
29
92
11
Вороговский
11
Вороговский
92
Остались в запасе
Стандард
Беерсхот
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
36
Senne Ceulemans
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
36
Senne Ceulemans
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Стандард - Беерсхот
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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