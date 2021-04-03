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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 03 апреля 2021
Кортрейк
03.04.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
18'
З. Гано
21'
Э. Соболь
77'
Х. Ванакен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Брюгге
90'
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
П. Голубович
90'
79'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Х. Ванакен
Замена
T. Chevalier
️️️️
E. Ocansey
78'
78'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Т. Чон
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Ванакен
Желтая карточка
Ф. Селемани
73'
64'
Замена
Д. Перес
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Желтая карточка
E. Ocansey
63'
52'
Желтая карточка
Р. Вормер
21'
ГОЛ! 1:1!
Э. Соболь
ГОЛ! 1:0!
З. Гано
Пас отдал
П. Хабиб Гуйе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
15
Йован Стоянович
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
24
Даниэль Перес
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-2-1-4
31
Илич
16
Радованович
7
Селемани
2
Голубович
4
Дерейк
20
Деваэль
4
де Сар
14
33
9
Гано
77
Гуйе
3-4-2-1
22
Миньоле
44
Мехеле
31
Коссуну
23
Соболь
25
Вормер
20
Ванакен
22
Мата
23
Ритс
19
Чон
17
Де Кетеларе
12
Дост
33
0
0
33
17
Де Кетеларе
24
Перес
24
Перес
17
Де Кетеларе
20
Ванакен
3
Баланта
3
Баланта
20
Ванакен
19
Чон
20
Баджи
20
Баджи
19
Чон
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
15
Йован Стоянович
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
24
Ник Шинтон
ВР
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
15
Йован Стоянович
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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