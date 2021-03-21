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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Оуд-Хеверли
Мехелен - Оуд-Хеверли: обзор матча 21 марта 2021
Мехелен
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
30'
А. Вранкс
80'
Ф. Дрейф (П)
40'
К. Де Норре
70'
С. Схрайверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
L. Bijker
90'
+5
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
К. Мрабти
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Дрейф
80'
Замена
Н. Сторм
️️️️
S. Defour
72'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
I. De Camargo
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
С. Схрайверс
Пас отдал
К. Соуа
Желтая карточка
Р. Скофс
53'
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Норре
Пас отдал
К. Соуа
36'
Желтая карточка
К. Де Норре
ГОЛ! 1:0!
А. Вранкс
Пас отдал
T. Peyre
30'
Желтая карточка
S. Defour
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
16
Steven Defour
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Оуд-Хеверли
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
5
P. Ngawa
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Оуд-Хеверли
27
Луи Патрис
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-3-1-3
14
Уолш
30
23
16
40
Вранкс
17
Скофс
28
Мрабти
9
Швед
10
16
15
2-3-1-5
21
Емелка
24
Де Норре
30
Мерсье
11
Аль-Тамари
33
Малинов
14
Соуа
5
22
Ромо
0
9
Анри
26
28
Мрабти
11
Хайреманс
11
Хайреманс
28
Мрабти
10
9
Дрейф
9
Дрейф
10
16
10
Сторм
10
Сторм
16
Остались в запасе
Мехелен
Оуд-Хеверли
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
Остались в запасе
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Мехелен - Оуд-Хеверли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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