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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 21 марта 2021
Брюгге
21.03.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
9'
Д. Ламкель Зе
43'
Л. Рафаэлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Антверпен
Вторая желтая
Н. Ланг
90'
77'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Д. Перес
️️️️
Б. Дост
76'
Замена
Э. Соболь
️️️️
С. Денсвил
61'
60'
Желтая карточка
Н. де Паув
Желтая карточка
Б. Мехеле
60'
Желтая карточка
Н. Ланг
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Рафаэлов
Желтая карточка
К. Мата
40'
32'
Желтая карточка
М. Онгла
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
О. Де Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
24
Даниэль Перес
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
31
Коссуну
44
Мехеле
4
Денсвил
20
Ванакен
25
Вормер
23
Ритс
70
Ланг
22
Мата
17
Де Кетеларе
12
Дост
4-5-1
1
Де Вольф
18
Онгла
2
Де Лат
23
Ле Марша
21
Батубинсика
14
де Паув
4
Верстате
94
Лукаку
11
Рафаэлов
38
Арун
60
Ламкель Зе
12
Дост
24
Перес
24
Перес
12
Дост
4
Денсвил
23
Соболь
23
Соболь
4
Денсвил
11
Рафаэлов
18
Геркенс
18
Геркенс
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
19
Тахит Чон
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Жан Бутез
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Брюгге - Антверпен
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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