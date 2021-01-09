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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Эйпен
Серкль Брюгге - Эйпен: обзор матча 09 января 2021
Серкль Брюгге
09.01.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Эйпен
53'
K. Hoggas
69'
С. Превляк
76'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Эйпен
88'
Замена
A. Beck
️️️️
К. Н'Дри
Замена
Т. Сомерс
️️️️
А. Мусаба
86'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
Ш. Ванхутте
82'
81'
Замена
M. Koch
️️️️
B. Poulain
81'
Замена
J. Cools
️️️️
Ж. Нгой
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Превляк
69'
ГОЛ! 1:1!
С. Превляк
64'
Замена
С. Превляк
️️️️
Д. Эри
63'
Желтая карточка
С. Питерс
ГОЛ! 1:0!
K. Hoggas
53'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Агбаду
Желтая карточка
Ж. Марселен
37'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
29'
16'
Желтая карточка
Д. Эри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Томас Дидийон
ВР
24
Жан Марселен
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
4
Jeremy Taravel
ЦФ
8
K. Hoggas
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
10
Kylian Hazard
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Эйпен
19
Джонатан Эри
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Amara Baby
ЦФ
0
Adriano
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
Эйпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
32
Andreas Beck
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
26
Jens Cools
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Дидийон
2
Витиньо
24
Марселен
4
Бьянсон
34
Ванхутте
10
Хотич
49
Мусаба
4
10
99
Угбо
8
4-1-1-5
8
Питерс
12
Агбаду
5
Амат
19
Эри
39
Кайембе
11
Н'Дри
33
6
0
14
7
Нгой
49
Мусаба
24
Сомерс
24
Сомерс
49
Мусаба
34
Ванхутте
22
Лопеш
22
Лопеш
34
Ванхутте
11
Н'Дри
32
32
11
Н'Дри
6
2
2
6
7
Нгой
26
26
7
Нгой
19
Эри
14
Превляк
14
Превляк
19
Эри
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Эйпен
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
Остались в запасе
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серкль Брюгге - Эйпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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