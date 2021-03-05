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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Сент-Труйден
Шарлеруа - Сент-Труйден: обзор матча 05 марта 2021
Шарлеруа
05.03.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Сент-Труйден
59'
Замена
Д. Назон
️️️️
Y. Suzuki
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Голизаде
56'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
K. Rezaei
56'
41'
Желтая карточка
C. Durkin
Желтая карточка
K. Rezaei
40'
20'
Желтая карточка
Д. Хасиока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
40
Yuma Suzuki
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Сент-Труйден
22
Волке Янссенс
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
22
Кристиан Брюлс
АП
1
Kenny Steppe
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
4-1-1-4
40
Дескамп
18
Кайембе
22
Враньеш
24
Дессоле
4
Кипр
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
30
17
Бруно
11
17
Ботака
4-1-5
1
Шмидт
14
Хасиока
4
Лавале
39
Буату
13
Кэкачей
19
Ван Дессел
16
7
М'Бойо
40
77
8
11
11
Николсон
11
Николсон
11
8
Голизаде
91
Теодорчик
91
Теодорчик
8
Голизаде
40
9
Назон
9
Назон
40
Остались в запасе
Шарлеруа
Сент-Труйден
7
Амин Бенчаиб
АП
30
Николас Пеннето
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
8
Мори Конате
ОП
9
Факундо Колидио
ЦФ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
7
Амин Бенчаиб
АП
30
Николас Пеннето
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
8
Мори Конате
ОП
9
Факундо Колидио
ЦФ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Шарлеруа - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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