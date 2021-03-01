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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Антверпен
Оуд-Хеверли - Антверпен: обзор матча 01 марта 2021
Оуд-Хеверли
01.03.2021, понедельник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Антверпен
25'
К. Мерсье
29'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Антверпен
Замена
D. Vekemans
️️️️
К. Мерсье
90'
+4
85'
Желтая карточка
А. Бута
82'
Замена
Н. Ампома
️️️️
П. Геркенс
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Аль-Тамари
80'
70'
Замена
А. Бута
️️️️
Н. де Паув
70'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Ф. Бойя
Желтая карточка
К. Малинов
47'
38'
Желтая карточка
А. Сек
ГОЛ! 2:0!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
К. Мерсье
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Мерсье
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Тома Анри
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
71
Давор Матияс
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
2-3-1-4
24
Де Норре
21
Емелка
30
Мерсье
33
Малинов
11
Аль-Тамари
14
Соуа
9
Анри
22
Ромо
6
5
3-5-2
1
Де Вольф
4
Сек
2
Де Лат
23
Ле Марша
34
Бойя
4
Верстате
11
Рафаэлов
14
де Паув
94
Лукаку
18
Геркенс
60
Ламкель Зе
30
Мерсье
32
32
30
Мерсье
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
8
Схрайверс
11
Аль-Тамари
14
де Паув
20
Бута
20
Бута
14
де Паув
18
Геркенс
11
Ампома
11
Ампома
18
Геркенс
34
Бойя
70
Мбокани
70
Мбокани
34
Бойя
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Антверпен
38
Ореган Раве
ВР
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Жан Бутез
ВР
71
Давор Матияс
ВР
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
71
Давор Матияс
ВР
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Антверпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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