Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Гент
Мехелен - Гент: обзор матча 19 февраля 2021
Мехелен
19.02.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Гент
16'
Н. Сторм
10'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Гент
Замена
S. Defour
️️️️
К. Мрабти
86'
81'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
80'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Нуриу
Замена
O. Kaya
️️️️
Н. Сторм
75'
Замена
А. Вранкс
️️️️
I. De Camargo
66'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Ж. Хайреманс
66'
63'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
А. Ньянгбо
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
56'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сторм
Пас отдал
С. Уолш
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
Т. Тиссудали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
28
Керим Мрабти
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
16
Steven Defour
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
3-2-3-3
16
30
23
14
Уолш
8
28
Мрабти
17
Скофс
11
Хайреманс
10
10
Сторм
15
3-3-1-1-2
26
Болат
15
Арсланажич
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
17
Кастро-Монтес
6
Дорш
25
Нуриу
24
Кумс
9
Тиссудали
9
Яремчук
7
Ньянгбо
28
Мрабти
16
16
28
Мрабти
10
40
Вранкс
40
Вранкс
10
10
Сторм
8
8
10
Сторм
11
Хайреманс
9
Дрейф
9
Дрейф
11
Хайреманс
25
Нуриу
5
Мохаммади
5
Мохаммади
25
Нуриу
7
Ньянгбо
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
7
Ньянгбо
Остались в запасе
Мехелен
Гент
21
Victor Wernersson
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
Главный тренер
Фредерик Вандербист
11
Дилан Мбайо
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
18
Матис Самуас
ЦП
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
21
Victor Wernersson
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
Остались в запасе
11
Дилан Мбайо
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
18
Матис Самуас
ЦП
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Мехелен - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
Все
Мехелен
Гент
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+