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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Волгарь
Спартак-2 - Волгарь: обзор матча 17 апреля 2021
Спартак-2
17.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
19'
М. Игнатов
34'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Волгарь
Замена
И. Детенышев
️️️️
Д. Петрунин
90'
89'
Вторая желтая
А. Юсупов
Желтая карточка
Н. Бакалюк
87'
Замена
️️️️
А. Воропаев
83'
79'
Желтая карточка
А. Юсупов
77'
Желтая карточка
А. Павлишин
Замена
В. Шитов
️️️️
П. Роша
77'
69'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Д. Полубояринов
61'
Замена
А. Габараев
️️️️
А. Бутенко
Желтая карточка
Л. Миронов
53'
48'
Желтая карточка
Д. Ведерников
46'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
О. Николаев
46'
Замена
А. Павлишин
️️️️
А. Мендель
46'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Р. Локтионов
ГОЛ! 2:0!
С. Оганесян
34'
26'
Желтая карточка
А. Мендель
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
19'
Желтая карточка
М. Игнатов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Спартак-2
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
35
Миронов
3
Петрунин
68
Литвинов
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
32
Роша
8
Игнатов
9
Оганесян
21
Мельников
4-1-1-2-2
30
Саганович
22
Хомуха
21
Бердников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
20
Полубояринов
11
Николаев
24
Погосов
10
Юсупов
13
Бутенко
3
Петрунин
3
Детенышев
3
Детенышев
3
Петрунин
32
Роша
73
Шитов
73
Шитов
32
Роша
8
Мендель
7
Павлишин
7
Павлишин
8
Мендель
4
Локтионов
3
Ведерников
3
Ведерников
4
Локтионов
13
Бутенко
5
Габараев
5
Габараев
13
Бутенко
20
Полубояринов
99
Емельянов
99
Емельянов
20
Полубояринов
11
Николаев
25
Агаларов
25
Агаларов
11
Николаев
Остались в запасе
Спартак-2
Волгарь
17
Виталий Шитов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
27
Даниил Горовых
ОП
23
Станислав Антипин
ВР
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
17
Виталий Шитов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
23
Станислав Антипин
ВР
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Волгарь
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Тарасов (Тамбов)
Алексей Линкин (Воронеж)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
академии "Спартак"
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