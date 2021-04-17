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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 17 апреля 2021
Енисей
17.04.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
36'
А. Зотов
28'
Д. Фамейе
64'
Р. Гойкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
90'
+2
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Ткачук
84'
Замена
А. Мамин
️️️️
С. Бреев
Замена
М. Комков
️️️️
О. Ланин
81'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Н. Глушков
74'
72'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Зотов
71'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Ломакин
66'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гойкович
62'
Желтая карточка
Д. Ткачук
53'
Желтая карточка
Р. Гойкович
46'
Замена
К. Капленко
️️️️
А. Миронов
46'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Н. Прудников
Желтая карточка
А. Ломакин
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
36'
Желтая карточка
А. Зотов
32'
Желтая карточка
В. Цховребов
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
21'
Желтая карточка
А. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
90
Ломакин
21
Зотов
19
Глушков
9
Песиков
32
Саная
4-2-1-3
1
Климович
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
96
Смирнов
8
Миронов
23
Бреев
31
Ткачук
7
Фамейе
10
Воробьев
11
Прудников
9
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Песиков
90
Ломакин
8
Иванов
8
Иванов
90
Ломакин
64
Ланин
10
Комков
10
Комков
64
Ланин
19
Глушков
9
Билоног
9
Билоног
19
Глушков
21
Зотов
23
Лескано
23
Лескано
21
Зотов
11
Прудников
8
Аюпов
8
Аюпов
11
Прудников
23
Бреев
46
Мамин
46
Мамин
23
Бреев
8
Миронов
55
Капленко
55
Капленко
8
Миронов
31
Ткачук
32
Козлов
32
Козлов
31
Ткачук
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Александр Эктов
ПЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Александр Эктов
ПЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Енисей - Оренбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Александр Старцев (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Центральный
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