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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Велес
Оренбург - Велес: обзор матча 28 марта 2021
Оренбург
28.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 0
Завершен
Велес
16'
Д. Фамейе
28'
Д. Фамейе
52'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Велес
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Миронов
83'
Замена
И. Воробьев
️️️️
Д. Фамейе
76'
72'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Федчук
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Прудников
66'
60'
Желтая карточка
А. Вакулич
56'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
54'
Замена
А. Боковой
️️️️
К. Родионов
ГОЛ! 3:0!
Д. Воробьев
52'
Желтая карточка
Р. Гойкович
51'
46'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
А. Чуканов
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Елисеев
41'
Желтая карточка
А. Баев
39'
Желтая карточка
А. Федчук
ГОЛ! 2:0!
Д. Фамейе
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
16'
Замена
С. Бреев
️️️️
Т. Аюпов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Александр Нойок
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Климович
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
55
Нойок
8
Миронов
31
Ткачук
7
Фамейе
10
Воробьев
11
Прудников
4-2-1-1-2
98
Овчинников
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
80
Климов
17
Котов
6
Фищенко
8
Майга
4
Елисеев
7
Чуканов
10
Федчук
21
Баев
8
Аюпов
23
Бреев
23
Бреев
8
Аюпов
8
Миронов
99
Палиенко
99
Палиенко
8
Миронов
11
Прудников
32
Козлов
32
Козлов
11
Прудников
7
Фамейе
95
Воробьев
95
Воробьев
7
Фамейе
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
10
Федчук
10
Кирсанов
10
Кирсанов
10
Федчук
4
Елисеев
24
Кахидзе
24
Кахидзе
4
Елисеев
7
Чуканов
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
7
Чуканов
22
Родионов
11
Боковой
11
Боковой
22
Родионов
Остались в запасе
Оренбург
Велес
2
Александр Нестеров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
5
Александр Осипов
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
2
Александр Нестеров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
Остались в запасе
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
5
Александр Осипов
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Оренбург - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Газовик
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