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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Крылья Советов
Нижний Новгород - Крылья Советов: обзор матча 27 февраля 2021
Нижний Новгород
27.02.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
77'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Крылья Советов
90'
+4
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Р. Ежов
90'
+3
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
+2
Замена
М. Витюгов
️️️️
Ю. Горшков
87'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
М. Янсане
️️️️
А. Попов
86'
Замена
А. Ставпец
️️️️
П. Комолов
86'
81'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Цыпченко
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиньковский
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
76'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Султонов
70'
Желтая карточка
Н. Калинский
47'
29'
Желтая карточка
Д. Якуба
Желтая карточка
А. Сапета
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
69
Егор Голенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
4-3-2-1
31
Анисимов
3
Гогличидзе
24
Гоцук
5
Шумских
7
Маляров
78
Калинский
20
Комолов
41
Сапета
28
Султонов
18
Попов
99
Сулейманов
4-2-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
3
Солдатенков
47
Божин
4
Горшков
8
Якуба
8
Гацкан
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
33
Сергеев
28
Султонов
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Султонов
20
Комолов
16
Ставпец
16
Ставпец
20
Комолов
18
Попов
95
Янсане
95
Янсане
18
Попов
77
Зиньковский
70
Кабутов
70
Кабутов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
69
Голенков
69
Голенков
10
Цыпченко
4
Горшков
8
Витюгов
8
Витюгов
4
Горшков
29
Ежов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
29
Ежов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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