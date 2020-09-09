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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Краснодар-2
Велес - Краснодар-2: обзор матча 09 сентября 2020
Велес
09.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар-2
6'
И. Стефанович
61'
Д. Малания (П)
49'
Э. Сперцян (П)
73'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Краснодар-2
Желтая карточка
А. Осипов
90'
+5
88'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Э. Сперцян
74'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Григорян
Желтая карточка
П. Котов
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Сперцян
Замена
П. Котов
️️️️
А. Вакулич
71'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
70'
69'
Желтая карточка
В. Стежко
65'
Желтая карточка
А. Мацукатов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Малания
61'
59'
Вторая желтая
А. Ивашин
Замена
А. Осипов
️️️️
Д. Поляков
57'
Замена
С. Алиев
️️️️
С. Гаракоев
56'
Замена
А. Максименко
️️️️
И. Стефанович
56'
53'
Желтая карточка
А. Ивашин
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сперцян
46'
Замена
И. Воротников
️️️️
М. Кутовой
46'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
Н. Сергеев
31'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Литвинов
Желтая карточка
А. Вакулич
28'
Желтая карточка
А. Галоян
24'
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
4-1-3-1-1
13
Косаревский
20
Малания
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
24
Кахидзе
6
Фищенко
8
Поляков
24
Вакулич
33
Гаракоев
21
Галоян
23
Стефанович
4-1-1-3-1
1
Агкацев
5
Стежко
3
Мартынов
4
Литвинов
24
Ивашин
23
Якимов
15
Мацукатов
70
Григорян
8
Сперцян
17
Сергеев
90
Кутовой
8
Поляков
5
Осипов
5
Осипов
8
Поляков
23
Стефанович
9
Максименко
9
Максименко
23
Стефанович
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
33
Гаракоев
9
Алиев
9
Алиев
33
Гаракоев
24
Вакулич
17
Котов
17
Котов
24
Вакулич
8
Сперцян
44
Исаенко
44
Исаенко
8
Сперцян
70
Григорян
11
Апеков
11
Апеков
70
Григорян
90
Кутовой
20
Воротников
20
Воротников
90
Кутовой
4
Литвинов
2
Пелих
2
Пелих
4
Литвинов
17
Сергеев
81
Сабуа
81
Сабуа
17
Сергеев
Остались в запасе
Велес
Краснодар-2
44
Александр Михайлов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
96
Руслан Рзаев
ПВ
23
Левон Байрамян
ЦП
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
44
Александр Михайлов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
96
Руслан Рзаев
ПВ
23
Левон Байрамян
ЦП
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Велес - Краснодар-2
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
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