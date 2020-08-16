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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Динамо Бр
Чертаново - Динамо Бр: обзор матча 16 августа 2020
Чертаново
16.08.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Бр
18'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Динамо Бр
Желтая карточка
А. Надольский
90'
Замена
Д. Молодняков
️️️️
Ю. Завезен
87'
84'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Н. Мараев
Желтая карточка
Д. Молчанов
82'
Замена
М. Савельев
️️️️
Л. Герчиков
81'
75'
Замена
В. Сорокин
️️️️
П. Баранов
68'
Замена
А. Укомский
️️️️
Г. Чиркин
Желтая карточка
Е. Кондаков
66'
Замена
А. Надольский
️️️️
Н. Першин
66'
Замена
И. Камышев
️️️️
Н. Сулейманов
60'
59'
Замена
Ю. Першин
️️️️
В. Дрогунов
Замена
С. Пиняев
️️️️
И. Молтенинов
46'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Мараев
Желтая карточка
В. Бартасевич
39'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Даниил Агуреев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
3-2-2-1-2
55
Радионов
13
Бартасевич
63
Никитенков
4
Редькович
6
Сулейманов
46
Першин
30
Кондаков
22
Завезен
68
Герчиков
84
Молтенинов
18
Молчанов
3-3-2-1-1
96
Кузнецов
12
Сапаев
23
Васильев
26
Луканченков
29
Хайманов
21
Крючков
10
Дрогунов
4
Баранов
8
Чиркин
10
Мараев
45
Вотинов
22
Завезен
4
Молодняков
4
Молодняков
22
Завезен
68
Герчиков
9
Савельев
9
Савельев
68
Герчиков
46
Першин
18
Надольский
18
Надольский
46
Першин
84
Молтенинов
9
Пиняев
9
Пиняев
84
Молтенинов
6
Сулейманов
11
Камышев
11
Камышев
6
Сулейманов
10
Мараев
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Мараев
4
Баранов
14
Сорокин
14
Сорокин
4
Баранов
8
Чиркин
11
Укомский
11
Укомский
8
Чиркин
10
Дрогунов
10
Першин
10
Першин
10
Дрогунов
Остались в запасе
Чертаново
Динамо Бр
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
1
Никита Яворский
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
3
Данил Луппа
ЦЗ
9
Даниил Агуреев
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
1
Никита Яворский
ВР
Остались в запасе
3
Данил Луппа
ЦЗ
9
Даниил Агуреев
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Чертаново - Динамо Бр
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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