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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 21 февраля 2021
Росс Каунти
21.02.2021, воскресенье, 22:30
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
71'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Селтик
83'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Кристи
ГОЛ! 1:0!
Д. Уайт
71'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
A. Andreu
70'
Замена
R. Draper
️️️️
M. Gardyne
70'
67'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Т. Рогич
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Б. Спиттал
60'
Замена
К. Уотсон
️️️️
C. Morris
42'
9'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Г. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
3
Carl Tremarco
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Селтик
23
Конор Азар
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
3-3-4
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
0
21
10
Келли
16
Спиттал
10
3
7
10
Уайт
8
4-3-2-1
19
Бэйн
23
Уэлш
20
Айер
3
Кенни
32
Тэйлор
14
Тернбулл
42
МакГрегор
8
Браун
7
Рогич
10
Кристи
29
Эдуард
10
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
10
0
15
Уотсон
15
Уотсон
0
7
6
6
7
16
Спиттал
12
Пэтон
12
Пэтон
16
Спиттал
10
Кристи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Кристи
32
Тэйлор
93
Лаксальт
93
Лаксальт
32
Тэйлор
7
Рогич
29
Гриффитс
29
Гриффитс
7
Рогич
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
25
Джо Хилтон
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
23
Конор Азар
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
23
Конор Азар
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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