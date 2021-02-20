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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 20 февраля 2021
Абердин
20.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
21'
C. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Килмарнок
74'
Замена
Г. Килти
️️️️
B. Haunstrup
74'
Замена
D. Whitehall
️️️️
Н. Кабамба
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Н. МакГинн
70'
62'
Желтая карточка
A. McGowan
Желтая карточка
Н. МакГинн
51'
46'
Замена
A. McGowan
️️️️
C. Burke
46'
Замена
К. Лафферти
️️️️
D. Dabo
40'
Желтая карточка
D. Dabo
29'
Замена
З. Медли
️️️️
C. Dikamona
ГОЛ! 1:0!
C. Hendry
Пас отдал
Н. МакГинн
21'
Замена
C. Hendry
️️️️
Ф. Хорнби
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
29
Chris Burke
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Килмарнок
4
Зек Медли
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
2-1-2-5
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
38
МакГинн
19
Фергюсон
16
22
Камбери
10
Хорнби
11
Макленнан
3
3-1-1-5
21
8
22
29
11
Пайннок
21
14
Кабамба
28
20
6
38
МакГинн
10
Кеннеди
10
Кеннеди
38
МакГинн
10
Хорнби
14
14
10
Хорнби
14
Кабамба
12
12
14
Кабамба
28
4
Медли
4
Медли
28
29
12
12
29
20
11
Килти
11
Килти
20
6
9
Лафферти
9
Лафферти
6
Остались в запасе
Абердин
Килмарнок
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Danny Rogers
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
36
Аарон Тшибола
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Остались в запасе
1
Danny Rogers
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
36
Аарон Тшибола
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Абердин - Килмарнок
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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