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Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди Юнайтед
Мазервелл - Данди Юнайтед: обзор матча 03 февраля 2021
Мазервелл
03.02.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
23'
D. Cole
28'
C. Long
81'
Р. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Данди Юнайтед
81'
ГОЛ! 2:1!
Р. Эдвардс
Замена
N. McGinley
️️️️
Т. Уотт
81'
Замена
Г. Смит
️️️️
C. Long
73'
46'
Замена
P. Pawlett
️️️️
Н. Кларк
36'
Желтая карточка
И. Харкс
ГОЛ! 2:0!
C. Long
Пас отдал
D. Cole
28'
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
16
Sam Foley
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
4-2-4
31
Келли
15
5
Лами
22
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
14
33
32
Уотт
9
44
1-2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
7
Фукс
66
Батчер
6
Харкс
10
Кларк
33
3
36
3
9
10
Смит
10
Смит
9
32
Уотт
19
19
32
Уотт
10
Кларк
8
8
10
Кларк
Остались в запасе
Мазервелл
Данди Юнайтед
11
Джордан Робертс
ЛВ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
16
Sam Foley
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
23
Chris Mochrie
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЛВ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
16
Sam Foley
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
23
Chris Mochrie
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Мазервелл - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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