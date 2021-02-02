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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 02 февраля 2021
Абердин
02.02.2021, вторник, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Ливингстон
7'
Д. Льюис (АГ)
16'
Н. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Ливингстон
80'
Замена
S. Robinson
️️️️
J. Mullin
Желтая карточка
T. Hoban
77'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Ф. Хорнби
75'
44'
Желтая карточка
Д. Лонгридж
Замена
D. Campbell
️️️️
Э. Тэйлор
44'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
32'
16'
ГОЛ! 0:2!
Н. Девлин
Пас отдал
J. Mullin
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Р. Хеджс
14'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Льюис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Ливингстон
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Marvin Bartley
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
9
Jaze Kabia
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
3-1-3-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
22
Ли
2
МакКрори
26
Хеджс
19
Фергюсон
17
Хайес
11
Макленнан
10
Хорнби
3
4-4-2
1
Стриек
0
5
33
3
Лонгридж
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
14
12
9
10
Хорнби
38
МакГинн
38
МакГинн
10
Хорнби
26
Хеджс
10
Кеннеди
10
Кеннеди
26
Хеджс
3
Тэйлор
16
16
3
Тэйлор
14
28
28
14
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
14
Алан Форрест
ЛВ
9
Jaze Kabia
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Остались в запасе
14
Алан Форрест
ЛВ
9
Jaze Kabia
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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